Bellanova (Italia Viva): critica dopo l’incontro con Conte, “Piano vaccini insufficiente”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Critica Italia viva alla riunione dei capidelegazione con il premier Conte. "Ancora una volta verifichiamo l'insufficienza del sistema sanitario, sancita dalla necessità di far diventare arancioni o rosse le regioni, con soglie di Rt più basse che in precedenza per evitare ulteriori criticità".Così la ministra Bellanova. "Insufficiente e poco chiaro il piano vaccinale", incalza. "Dire ai cittadini 'restate a casa' non basta più. Dobbiamo dare certezze"."Subito il decreto ristori",ristorazione e agroalimentare tra settori più colpiti. - (PRIMAPRESS)