Belgio, nuova ondata di coronavirus. Van Guch (Sanità): "Saliranno nuovamente le curve"

BRUXELLES - Il Belgio ripiomba nella preoccupazione del coronavirus. "E' chiaro che è arrivata la seconda ondata di Covid-19". A dirlo è il presidente del comitato scientifico Covid dell'Istituto belga della Sanità. "Il numero di infezioni è in crescita e non è un piccolo aumento -dice Steven Van Gucht- Non sappiamo quanto durerà e quanto saliranno le curve". Poi aggiunge: la nuova ondata "potrebbe non avere conseguenze drammatiche: le misure messe in atto dal Consiglio di Sicurezza Nazionale possono funzionare"