Belgio: auto lanciata sulla folla di una manifestazione per il Carnevale. Ci sono 4 vittime e decine di feriti. Arrestato il conducente

(PRIMAPRESS) - BELGIO - Un'auto lanciata contro la folla radunatasi per vedere una sfilata di maschere di Carnevale nel distretto di Strépy-Bracquegnie, a La Louvière, in Belgio, ha causato 4 morti e 12 feriti gravi. Altre 20 persone hanno riportato ferite lievi. Sul posto soccorritori e polizia. Dopo aver investito la folla,"l'autista ha proseguito per la sua strada, ma l'abbiamo intercettato", ha detto il sindaco della cittadina. Al momento non si conoscono identità dell'investitore né il movente dell'accaduto. - (PRIMAPRESS)