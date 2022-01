Befana, l'indagine SWG-Confesercenti rileva una calza più vuota. Budget in calo del 22% rispetto al 2021

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Befana oltre alla tradizionale calza ha portato, come era prevedibile anche un rialzo dei contagi dopo le feste natalizie con la complicità della virulenza della variante Omicron. Ma nonostante l'incertezza innescata dall'aumento dei contagi,anche quest'anno il 54% degli italiani non ha mancato l'appuntamento caro ai bambini. Quella trovata questa mattina nella casa degli italiani è sicuramente una calza un po' più vuota: la spesa media è passata dai 58 euro dell'Epifania 2021 ai 45 euro del 2022, con un calo superiore al 22% sul budget dell'anno passato. E' quanto emerge dalla indagine condotta da SWG per Confesercenti su 1.200 consumatori in occasione dell'Epifania. - (PRIMAPRESS)