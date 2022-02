Beauty: Lumenis nomina Laure Boisseux a direttore Emea e Antonio Olivari, country manager Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuove nomine in Lumenis, la società leader mondiale nel settore delle tecnologie cliniche basate su diverse sorgenti di energia, tra cui Laser, Luce Pulsata (IPL) e Radio-Frequenza. Antonio Olivari è stato nominato Country Director Italy per occuparsi dell'espansione del settore dell'estetica e della bellezza in Italia. Olivari ha maturato durante la sua carriera una significativa esperienza nel settore medico e farmaceutico, con una esperienza di leadership e percorsi aziendali. A Laure Boisseux, invece, è andata la nomina di Direttore EMEA Associate Marketing Director per la Divisione Estetica di Lumenis.

Dopo aver ricoperto con successo diversi ruoli in Azienda e maturato ampia esperienza nelle vendite e nel marketing dei settori farmaceutico e medico, Laure ampia la sua responsabilità in Lumenis gestendo la divisione marketing Lumenis.Laure dirige tutte le funzioni trasversali EMEA ed il team di Marketing Leader, Digital PR Specialist e Social Media Manager che contribuiscono alla realizzazione della comunicazione Lumenis. - (PRIMAPRESS)