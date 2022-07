BCE: oggi la decisione di alzare i tassi dello 0,25%. La conferenza di Christine Lagarde

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Il direttivo della Banca Centrale Europea appena terminato anticipa che dopo diversi anni di tassi inviati ora aumenteranno dello 0,25% ma i dettagli si avranno nella conferenza che terrà Christine Lagarde. L'inflazione è molto alta - hanno spiegato i vertici della BCE - Le nostre proiezioni indicano che comincerà a scendere solo gradualmente entro la fine dell'anno, rimanendo al di sopra del nostro obiettivo per tutto l'orizzonte di proiezione. L'inflazione è più persistente e generalizzata di quanto pensassimo alcuni mesi fa, ma continuerà a diminuire nel 2023 e nel 2024. Il Consiglio direttivo ha dichiarato di essere pienamente impegnato a riportare l'inflazione alla nostra definizione di stabilità dei prezzi – 2% rispetto al a medio termine – e ha avviato il processo di normalizzazione. Ciò include la fine degli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività a partire dal 1 luglio. E abbiamo anche fornito indicazioni prospettiche sui tassi di interesse segnalando due rialzi per luglio e settembre. Intendiamo aumentare i tassi dello 0,25% nella nostra riunione del 21 luglio. Per settembre si può considerare un aumento maggiore, se le prospettive di inflazione persistono o peggiorano. Le nostre decisioni future saranno basate sui dati. - (PRIMAPRESS)