Battipaglia: incendio in casa per una stufetta. Morta una badante bulgara di 57 anni

Una donna di 57 anni è morta a Battipaglia, nel Salernitano, in un incendio divampato in una villetta per il malfunzionamento di una stufa a gas. La vittima è una badante bulgara che ha prima messo in salvo la coppia di anziani che accudiva, poi è rientrata in casa, ma le fiamme alte e i fumi non le hanno lasciato scampo. Le condizioni dei coniugi,lui 88 anni e lei 85, non destano preoccupazione. L'ipotesi è che una scintilla abbia incendiato una coperta che era vicino alla stufa accesa nella camera da letto degli anziani.