Bassa Bergamasca: un bambino muore incastrato in un cassonetto di raccolta abiti usati a Boltiere

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Un bambino di 10 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un contenitore per la raccolta di indumenti usati sui cui si era arrampicato, probabilmente per prenderne alcuni. La tragedia è avvenuta a Boltiere, nella Bassa bergamasca. A dare l'allarme è stata una donna di passaggio. I vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a liberare il bambino dal meccanismo, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. E' morto poco dopo il ricovero in ospedale. - (PRIMAPRESS)