Bari: violenza ad una studentessa nella notte di Halloween, ora arrivano gli arresti per un paramedico

(PRIMAPRESS) - BARI - Dopo una indagine della Procura di Bari sono scattate le manette per un paramedico che aveva abusato di una ragazza che aveva avuto un malore. L'abuso alla studentess universitaria è avvenuto nell'ambulanza intervenuta perchè la ragazza si era sentita male per aver bevuto troppo. L'uomo,un 36enne,è ora agli arresti domiciliariper violenza sessuale aggravata. La vicenda risale alla notte di Halloween. La presunta violenza sarebbe avvenuta nell'ambulanza di prima assistenza fuori dal Palaghiaccio di Bari, dove era stata organizzata la festa. La vittima, per la Procura, sarebbe stata sedata e trattenuta in ambulanza oltre due ore. - (PRIMAPRESS)