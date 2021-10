Bari: una 16enne travolta da un treno ad Acquaviva delle Fonti. Indossava le cuffiette audio e non si è accorta del treno

(PRIMAPRESS) - BARI - Sgomento per la tragica morte di una 16enne, travolta ieri sera da un treno alla stazione di Acquaviva delle Fonti, nel Barese. Secondo quanto ricostruito,la ragazza era seduta vicino ai binari, aveva le cuffiette e non si sarebbe accorta dell'arrivo del treno:sarebbe stata risucchiata dal convoglio sbattendo contro una carrozza.Sentiti dagli investigatori amici e giovani che erano sul posto. Il sindaco afferma che la stazione priva di vigilanza è diventata pericoloso luogo di ritrovo serale per i giovani. - (PRIMAPRESS)