Bari: incendio al Policlinico di Bari. Inagibile l'area del pronto soccorso. Pazienti spostati in altri ambienti

(PRIMAPRESS) - BARI - Un incendio si è sviluppato ieri sera nel sottoscala del pronto soccorso del Policlinico di Bari.I pazienti presenti in quel momento al pronto soccorso sono stati spostati nel modulo esterno per le emergenze e messi in sicurezza. "I danni -spiega l'azienda ospedalierouniversitaria- sono stati limitati agli ambienti e alle attrezzature". Sono in corso verifiche per accertare le cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'area del pronto soccorso attualmente non è ancora agibile per l'intenso odore di fumo. - (PRIMAPRESS)