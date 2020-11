Bari: il prefetto Antonia Bellomo requisisce i padiglioni della Fiera del Levante per terapia intensiva Covid

(PRIMAPRESS) - BARI - Con i numeri di 1.511 positivi e 30 morti in Puglia, il Prefetto di Bari, Antonia Bellomo, ha disposto "la requisizione d'uso temporanea" di alcuni padiglioni della Fiera del Levante per destinarli alla Protezione Civile regionale e al Policlinico, per realizzare un ospedale da campo. Una "struttura temporanea per l'aumento di 160 posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid”. La misura sarebbe stata richiesta dal Commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. Lo scopo è anche quello di consentire una ripresa delle attività sanitarie non-Covid nelle altre strutture. - (PRIMAPRESS)