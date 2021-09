Bari: donna 81 enne trovato morta in casa con ferite da taglio. In corso gli accertamenti per stabilire le cause

(PRIMAPRESS) - BARI - Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua casa in cui viveva da sola, ferita con diverse coltellate. E' accaduto in un appartamento a Bari. Il corpo era sul pavimento in cucina. Si ipotizza l'omicidio volontario: potrebbe essere stato un furto finito in tragedia, ma si deve ancora accertare se in casa manchino oggetti o altri beni. 5 o 6 le coltellate inferte al torace e all'addome. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati dei familiari che non riuscivano a contattare la donna da alcuni giorni. - (PRIMAPRESS)