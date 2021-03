Banda della Magliana: sequestrati 13 mln di beni all’ex boss Salvatore Nicitra. Inchiesta sul gioco d’azzardo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Confisca di beni per 13 milioni di euro da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Roma, a carico di Salvatore Nicitra, ex boss della Banda della Magliana, Rosario Zarbo, Francesco e Rosario Inguanta (padre e figlio). Disposta per Nicitra e sodali la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni. La confisca segue l'indagine "Jackpot", che portò all'arresto di 38 persone accusate di controllare con modalità mafiose il gioco d'azzardo nelle attività commerciali di Roma e provincia. - (PRIMAPRESS)