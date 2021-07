Bancarotta farmacie: operazione dei Nas contro gruppo criminale da Milano a Rieti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Operazione dei carabinieri del Nas di Milano tra lo stesso capoluogo lombardo,Roma,Pescara, Latina, Rieti e Ascoli Piceno contro un gruppo criminale che si accaparrava farmacie su tutto il territorio nazionale per poi mettere in atto una bancarotta fraudolenta. Eseguite diverse misure cautelari e perquisizioni. L'organizzazione realizzava ingenti profitti entrando in possesso di farmacie, poi ne provocava il dissesto finanziario tramite l'acquisizione di finanziamenti e altre risorse economiche,che erano distratte altrove. - (PRIMAPRESS)