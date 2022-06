Banca Etruria: “Il fatto non sussiste”. Assolto Pierluigi Boschi padre di Maria Elena (Italia Viva)

(PRIMAPRESS) - AREZZZO - Sono stati tutti assolti,perché il fatto non sussiste, i 14 imputati nel processo sul filone consulenze d'oro alla ex Banca Etruria. La sentenza è stata pronunciata dal giudice di Arezzo, Grignani. Il Pm aveva chiesto il massimo della pena (1 anno) per Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena ed ex vicepresidente di Etruria, e per altri tre dirigenti,Nataloni,Bugno,Nannipieri Chieste per gli altri imputati condanne da 8 a 10 mesi. Ma il verdetto è di assoluzione con formula piena. - (PRIMAPRESS)