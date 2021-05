Banca Etruria: assolti i vertici dell'istituto dall'accusa di "falso in prospetto"

(PRIMAPRESS) - AREZZO - "Il fatto non sussiste".Con questa motivazione il tribunale di Arezzo ha assolto i tre imputati del processo sul presunto "falso in prospetto" nell'ambito del crac di Banca Etruria: l'ex presidente Giuseppe Fornasari,l'ex dg Luca Bronchi, Davide Canestri,dirigente Il processo era su emissioni di obbligazioni subordinate: c'è stata prescrizione per le prime due emissioni mentre per la terza c'è stata l'assoluzione. Per l'accusa il prospetto per sottoscrittori di bond nel 2013 non rappresentava le reali condizioni della banca - (PRIMAPRESS)