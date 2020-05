Balzanelli (Sis 118): "Ora con il Next Generation Ue, è possibile un piano di ammodernamento dell'emergenza sanitaria"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ci auguriamo che le linee guida del Next Generation UE, il piano proposto oggi a Bruxelles dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, vengano recepite nella loro interezza”. A dirlo è il presidente del Sis 118 nazionale, Mario Balzanelli rivolgendo, ancora una volta un appello al Ministro della Salute, Roberto Speranza. “La sanità, declinata sia nelle funzioni di ricerca che di assistenza sono state individuate, nel piano della von der Leyen, come gli asset su cui investire il plafond di aiuti assegnati all’Italia. E’ questo il momento di risolvere la drammatica situazione del Sistema di Emergenza Territoriale nazionale del 118, attraverso un piano di ammodernamento delle strutture e del potenziamento della rete di assistenza “salvavita” che hanno mostrato, anche con la perdita di vite, l’azione efficace delle Centrali Operative nell’emergenza sanitaria per il Covid-19". Mario Balzanelli, interpreta così lo sconforto di medici, infermieri e soccorritori del Sistema 118 italiano e chiede maggiori attenzioni da parte dell’esecutivo nazionale per un piano che valorizzi la “cintura di sicurezza sanitaria” che appartiene all’identità del Paese. - (PRIMAPRESS)