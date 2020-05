Balzanelli (Sis 118): "Il protocollo per i tamponi del Covid sono quelli dell'Iss. Per i Like Covid occorrono approfondimenti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “C’è il tentativo da parte di alcuni media di innescare una contrapposizione tra alcune considerazioni espresse dal Sis 118 sulla base di tampone effettuati a pazienti con sintomi da Covid-19 e quanto stabilito dai protocolli dell’Istituto Superiore di Sanità. Non c’è nessun contrasto e nessuna diversità di protocollo - dichiara il presidente nazionale del Sis 118, Mario Balzanelli. Sia io che Pregliasco abbiamo solo evidenziato la presenza di una categoria di positivi con un quadro clinico del tutto simile al Covid ma difficilmente riscontrabile se non praticando altri test in associazione con quelli normalmente effettuati”. I tamponi, così come previsto dai protocolli dell’Iss, vengono effettuati ovunque con la stessa metodologia ricorda Balzanelli: “Prevedendo, cioè, l’utilizzo del tampone in posizione orizzontale, rivolta in direzione del canale uditivo, e non in posizione obliqua e poi ripetendoli in modo seriato nel tempo. Nelle immagini tv circolate un po’ in ogni paese abbiamo visto effettuare dei tamponi mentre i soggetti erano seduti in auto. Ebbene quelli non essendo stati rilevati nella posizione supina potrebbero non raggiunge la zona dove si raccolgono muco e secrezioni nei quali va ricercato il virus”. - (PRIMAPRESS)