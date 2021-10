Ballottaggi: scattato il silenzio elettorale. In 65 comuni si torna al voto domani e lunedì 18 ottobre

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da questa mattina è stop ai comizi pubblici. Da oggi,infatti, scatta il silenzio elettorale per i ballottaggi in 65 comuni di 15 regioni a statuto ordinario, oltre al Friuli Venezia Giulia, per l'elezione diretta dei sindaci. Si vota domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Gli elettori chiamati alle urne sono oltre 5 milioni. Interessati 10 comuni capoluogo, tra cui Roma, Torino e Trieste. Seggi aperti dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Ballottaggi anche a Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Un silenzio elettorale, tuttavia, che secondo il centrodestra sarebbe condizionato dal grande corteo dei sindacati che si terrà oggi a Roma nonostante la chiamata in piazza da parte dei rappresentanti dei lavoratori sia essenzialmente rivolta a condannare l'attacco di Forza Nuova alla sede sindacale della Cgil di sabato scorso. - (PRIMAPRESS)