Balcani: la Romania è il paese più colpito dal Covid con 1.438 positivi e 31 decessi nelle ultime 24 ore

(PRIMAPRESS) - ROMANIA - Il Paese dei Balcani presenta il bilancio più pesante per il Covid con 1.438 nuovi contagi e 31 decessi in un solo giorno. In totale: 122.673 casi e 4.718 morti dall'inizio dell'epidemia. La Romania è il Paese della regione con più test effettuati: 2,3 mln. Alta la curva dei contagi in Bulgaria (255 casi e 4 morti in 24 ore).Croazia: 190 contagi e 3 decessi. Slovenia: 159 nuovi casi e una vittima. Bilanci analoghi in Macedonia del Nord: 148 casi e 3 morti. Bosnia-Erzegovina:123 casi e 2 decessi. - (PRIMAPRESS)