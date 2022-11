Bahrein: oggi la Santa Messa del Papa al National Stadium con oltre 30mila presenti anche da Qwait e Qatar

(PRIMAPRESS) - BAHREIN - La seconda giornata del Papa in Bahrein è iniziata questa mattina con la Santa Messa al Bahrein National Stadium. Sono circa 30 mila le persone,provenienti anche dai Paesi vicini: Quwait,Qatar e Arabia Saudita che vi hanno preso parte. "In questo mondo, spesso vediamo che, più si ricerca il potere, più la pace è minacciata",ha detto Papa Francesco. Al termine della Messa,il Papa rientrerà alla residenza papale dove pranzerà in privato. Nel pomeriggio incontrerà i giovani della scuola del Sacro Cuore, circa 800 ragazzi cristiani e musulmani. - (PRIMAPRESS)