Bagdad: attacco kamikaze nella capitale irachena. Si contano 31 morti e feriti gravi

BAGDAD - Attacco kamikaze nel centro di Bagdad, la capitale dell'Iraq.Almeno 31 persone sono morte e oltre 80 sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto in una strada affollata nella zona di piazza Tayaran. Molte delle persone ferite versano in gravi condizioni. Al momento non c'è stata alcuna rivendicazione. A Bagdad non si verificava un attentato suicida dal giugno 2019.