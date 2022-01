Baby gang: a Milano arrestati 3 minori (16-17 anni) per efferate rapine su commissione

(PRIMAPRESS) - MILANO - Sempre più baby gang nell'area lombarda con il femomeno delle aggressioni e rapine che crescono come una sorta di stile di vita copia dei rappaer americani. I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato 3 minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Sono accusati a vario titolo di rapina aggravata in concorso, lesioni personali, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Due sono finiti in carcere, il terzo ai domiciliari. Secondo le indagini, i tre erano dediti alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio con particolare efferatezza, nel territorio di Carugate, in provincia di Milano. - (PRIMAPRESS)