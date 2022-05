Azovstal: Zelensky annuncia l’evacuazione di 300 civili dall’acciaieria sotto assedio dei russi

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Più di 300 civili sono stati messi in salvo dall'inizio dell'evacuazione dell'acciaieria di Azovstal. Lo ha reso noto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio alla nazione. "Sono grato alle squadre del Comitato Internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite per averci aiutato a concludere la prima fase della missione di evacuazione. Più di 300 persone sono state messe in salvo, donne e bambini", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)