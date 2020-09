Avvelenamento Navalny: la Russia risponde alla Nato: "Non produciamo gas nervino"

(PRIMAPRESS) - MOSCA - La risposta alle pressioni di Nato, Ue e Germania in merito all’avvelenamento dell’oppositore russo di Vladimir Putin, Navalny, ora ricoverato all’ospedale universitario Charitè di Berlino non si è fatta attendere: “La Russia non può condividere informazioni sull'agente nervino Novichok, come richiesto dalla Nato, perché non lo produce". Così si legge in una nota del Cremlino indirizzata al segretario generale Stoltenberg. "Non è chiaro -dice il vicepresidente della commissione Esteri alla Duma Chepa, l'obiettivo dei rappresentanti della Nato nei confronti della Russia: sanno già tutto di Novichok in Usa e Gb, dove lo producono, mentre la Russia non lo produce". Stoltenberg incassala risposta ma chiede a Mosca trasparenza e cooperazione. - (PRIMAPRESS)