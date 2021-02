Avellino: un 51enne rumeno muore in un incendio scoppiato in casa. Un altro ricoverato con gravi ustioni

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - Un incendio divampato nella notte in una casa a Monteforte Irpino,in provincia di Avellino, ha causato la morte di un uomo di 51 anni originario della Romania. Da accertare la causa del rogo. Ferito un altro rumeno che condivideva l'appartamento. I Vigili del fuoco sono riusciti a trarlo in salvo. Ora è ricoverato in ospedale con ustioni gravi in diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Le fiamme sono state domate, ma l'edificio ha riportato danni rilevanti ed è inagibile. - (PRIMAPRESS)