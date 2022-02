Avellino: ucciso un 40enne a Cervinara. Ferito anche un ex esponente del clan Pagnozzi

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - Un uomo di 40 anni è stato ucciso con colpi di pistola nel comune di Cervinara, in provincia di Avellino. La vittima è stata uccisa davanti a un circolo ricreativo di cui era titolare. Sull'omicidio indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale. Il nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l'agguato a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasta gravemente ferita una persona ritenuta ex esponente del clan Pagnozzi. - (PRIMAPRESS)