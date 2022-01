Avellino: tre evasi dal carcere di Bellizzi. Uno è stato ripreso, gli altri due in fuga

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - Tre detenuti sono riusciti a evadere nella notte dalla casa circondariale di Bellizzi, ad Avellino. Classica la modalità di fuga: i tre,due detenuti dell'Est e un marocchino, dopo aver forato il muro della cella si sono calati con lenzuola annodate. Per il marocchino la fuga è durata poco,è stato fermato dai carabinieri allertati dalla Polizia penitenziaria. Ancora in fuga invece i due dell'Est, per i quali è scattata la ricerca con posti di blocco e controlli a bus e treni. - (PRIMAPRESS)