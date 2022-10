Avellino: inseguimento da film con sparatoria dopo assalto a portavalori. Ucciso un rapinatore e uno in fuga

(PRIMAPRESS) - AVELLINO - L'inseguimento andato in scena ieri sera tra polizia e banditi sembrava la scena di una serie televisiva ma invece era assolutamente reale. L'epilogo dei fatti accaduti ieri sera tra la provincia di Chieti e quella di Avellino, è l'uccisione di uno dei rapinatori mentre altri quattro componenti sono stati bloccati alla fine di un lungo inseguimento terminato su una strada ferrata. L'ultimo componente è stato catturato nelle campagne tra Cesinali e San Michele di Serino. L'uomo era nell'auto, una Fiat Panda che i rapinatori hanno abbandonato su un binario ferroviario della linea Avellino-Salerno, imboccato per sfuggire alla cattura. Nella vettura il corpo senza vita di uno dei rapinatori, colpito durante il conflitto a fuoco nel piazzale antistante il cimitero di Cesinali, dove è stata invece bloccata una Jeep Compass, con a bordo tre rapinatori, che, accerchiati, si sono arresi agli agenti della questura di Avellino. Resta in fuga uno dei rapitori. L'obiettivo dei cinque, finora identificati come residenti tutti della provincia di Foggia, era l'istituto portavalori Cosmopol, già in passato colpito da assalti ai furgoni blindati lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Nella fuga i rapinatori hanno disseminato chiodi a tre punte per bloccare le auto della polizia, ma l'impiego di diverse pattuglie in punti strategici lungo il percorso imboccato dai rapinatori ha consentito di accerchiare i fuggiaschi. - (PRIMAPRESS)