Avellino: figlia e fidanzato i possibili omicidi dell'uomo accoltellato ieri sera. Contrasto al rapporto tra i due giovani il possibile movente

AVELLINO - E' stato ucciso dalla figlia 18enne e dal fidanzato di lei, 23enne, l'uomo arrivato ieri sera in condizioni disperate in ospedale e morto poco dopo. Era stato colpito da diverse coltellate in casa, davanti alla moglie e a un'altra figlia, ad Avellino. I due fidanzati sono fuggiti e sono stati poi ritrovati nella notte a casa di lui. Ora sono entrambi in stato di fermo per omicidio volontario. All'origine del gesto, probabilmente, l'ennesima lite sulla relazione dei due giovani, che l'uomo non approvava.