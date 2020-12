Autostrade: interdizione per l'ex Ad, Giovanni Castellucci disposta dal Tribunale del Riesame

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Tribunale del Riesame ha revocato i domiciliari a Giovanni Castellucci, ex ad di Aspi e Atlantia che era stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulle barriere antirumore. I giudici hanno disposto per lui l'interdizione. Nelle motivazioni, scrivono che dalle indagini "emerge un quadro di totale mancanza di scrupoli per la vita e l'integrità degli utenti di autostrade". Nella stessa giornata, la Procura di Genova lo indaga per il caso delle gallerie,l'inchiesta aperta dopo il crollo della volta della galleria Bertè in A26. - (PRIMAPRESS)