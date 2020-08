Autostrade: dietrofront del Mit, salta la firma del memorandum per il passaggio di quote Aspi

(PRIMAPRESS) - ROMA - La questione Autostrade non è affatto risolta e le incertezze del Governo si sommano in azioni scomposte. Mercoledì doveva esserci, come annunciato, il calendario della cessione delle quote Aspi da parte di Atlantia e Benetton ma non ci sarà la firma del memorandum. Arriva un ripensamento ed è la ministra di Trasporti e Infrastrutture De Micheli ad esporlo: "Credo che l'impianto che stiamo definendo in questi giorni, con una difficoltà giuridica che è importante, vada nella direzione richiesta dalle famiglie delle vittime”, ha detto De Micheli "Mercoledì definiremo gli aspetti tecnici”. In altre parole ancora tempo per far quadrare una situazione nata male e finita ancora peggio.

Intanto oggi si inaugura il Ponte San Giorgio che cerca di far dimenticare il “Morandi” e le vicende che hanno portato allo scontro tra Governo e Autostrade per l’Italia nell’era Benetton. Un oblio che non appartiene a chi ha perso la vita su quel ponte. "Oggi è un momento sospeso tra due sentimenti. Il cordoglio per le 43 vittime e l'orgoglio per il lavoro portato a termine dalle 1184 persone che hanno costruito il ponte". Lo dice Renzo Piano "Auguro al ponte una vita lunga e felice. E' figlio di una tragedia, di una eredità pesante. Una lunga vita anche per il significato reale e simbolico che ha un ponte: collegare, unire, ricucire un territorio ferito", aggiunge. - (PRIMAPRESS)