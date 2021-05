Autority Concorrenza: multa per Google per posizione dominante. La replica dell'azienda digitale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Garante della Concorrenza ha irrogato una sanzione di oltre 100mln di euro a Google per violazione dell'art. 102del Trattato sul Funzionamento dell'Ue. In una nota, l'Antitrust spiega che attraverso il sistema operativo Android e l'app store Google Play, Google detiene una posizione dominante che le consente di controllare l'accesso degli sviluppatori di app agli utenti finali. "Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione dell'Agcm, esamineremo la documentazione e valuteremo prossimi passi",ha detto il portavoce di Google. - (PRIMAPRESS)