Autocertificazione: ecco lo stampato aggiornato con lo spostamento verso altra Regione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pubblicato oggi sul sito del Ministero dell’Interno il nuovo modulo di autocertificazione che dovrà essere utilizzato dal prossimo 4 maggio. In pratica la variazione rispetto all’ultima versione, consiste nell’aggiunta della mobilità, esclusivamente per casi urgenti e motivati, da una regione all’altra.Nello stampato, infatti, c’è una parte da compilare che prevede l’annotazione del provvedimento della Regione di partenza in cui si descrive la misura consentita e l’indicazione della Regione d’arrivo in cui si precisa essere uno dei casi consentiti dai provvedimenti.Qui in allegato il link per lo stampato aggiornato: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf - (PRIMAPRESS)