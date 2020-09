Auto storiche: Gran Premio Nuvolari al via da Mantova con 150 equipaggi da tutta Europa

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - Prende il via la 30ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche che da oggi 18 dicembre vedrà impegnate per l’intero weekend un parterre di vetture leggendarie arrivate nella città mantovana per onorare il mito di Tazio Nuvolari. Sino 150 gli equipaggi che hanno preso il via da piazza Sordello e che sono arrivati da Austria, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Olanda, Repubblica di San Marino, Spagna e Svizzera, complice la voglia di cimentarsi in una delle più belle gare al mondo, percorrendo le strade del “Bel Paese”, godendo delle bellezze del meraviglioso territorio italiano e del calore che solo gli appassionati dell’automobilismo più vero possono dare. 28 le case automobilistiche al via: dalle italiane Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Ferrari e OM alle inglesi Triumph, Aston Martin, Jaguar e Bentley; dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle pursang francesi firmate Ettore Bugatti. Saranno 50 le vetture anteguerra che prenderanno parte alla manifestazione. - (PRIMAPRESS)