Auto e Moto d’Epoca chiude con successo a Padova ma dà appuntamento a Bologna per l’edizione 2023

(PRIMAPRESS) - PADOVA - Alla Fiera di Padova si è conclusa la 39esima edizione di Auto e Moto d’Epoca, dal 1983 uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per gli appassionati di motori ma che dal prossimo anno dovranno migrare alla Fiera di Bologna che ospiterà le prossime edizioni della rassegna. Un cambio di location che l'organizzatore Mario Carlo Baccaglini ha motivato nei mesi scorsi con esigenze di spazi e collegamenti più diretti per la mobilità.

"Quest’anno a Padova abbiamo raggiunto una qualità elevatissima – ha commentato l’organizzatore Baccaglini. Non c’è padiglione che non meritasse di essere visitato; non uno che non abbia ospitato macchine particolari e bellissime. Tutti i visitatori, appassionati, professionisti e grande pubblico sono rimasti entusiasti”. Ma lo sguardo vola al prossimo futuro e la parola chiave è crescita. “A Bologna potremo sviluppare nuovi settori per noi fondamentali. Avremo uno spazio per le moto paragonabile a quello delle automobili, per portare in fiera la storia e la cultura delle due ruote. Spazio anche al mondo delle corse d’auto, settore che in questo momento richiama una grandissima attenzione. Sono sicuro - conclude Baccaglini – che a Bologna Auto e Moto d’Epoca potrà raggiungere livelli di qualità e accessibilità molto alti”. Appuntamento dunque a Bologna, nella terra dei miti e della passione per i motori, dal 26 al 29 ottobre 2023. - (PRIMAPRESS)