Auto d’epoca: partita la Milano-Sanremo dall’Autodromo di Monza. Domani le prove cronometrate a Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Coppa Milano-Sanremo, la rievocazione di una delle più storiche gare stradali automobilistiche, riservata alle auto d'epoca, è partita oggi dall’Autodromo Nazionale di Monza. Questa XIII edizione porterà sino al 2 aprile 2022 la carovana di auto storiche a percorrere circa 700 chilometri che furono la traccia dei gentlemen drivers che la idearono nel 1906. Saranno Lombardia, Piemonte e Liguria le regioni toccate dal circuito fino a raggiungere la Costa Azzurra, con oltre 100 prove speciali (di cui 6 di media).

Sono 70 le vetture impegnate nella manifestazione, con equipaggi italiani ed esteri, entusiasti di tornare in pista prendendo parte alla competizione che anche quest’anno si riconferma protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, riservato alle gare di regolarità classica.

Tra le vetture impegnate nella gara c'è un’Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, insieme a una Jaguar XK-120 del 1952 e a un’Alfa Romeo GTA Junior del 1973, esemplari ricchi di fascino e attrattiva. Grande attesa per il quartetto di Mercedes 300 SL Gullwings, l’iconica “Ali di Gabbiano” della Casa di Stoccarda, vettura leggendaria oltre che dall’inestimabile valore storico.

La Coppa Milano-Sanremo per la prima volta ha preso il via dall’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto del motorsport. Qui la manifestazione, in occasione dei 100 anni dell’Autodromo, celebrato il leggendario Tempio della Velocità con un’esperienza senza precedenti riservata ai partecipanti. Grazie alla partnership ormai consolidata con Mercedes-Benz, in veste di partner istituzionale della manifestazione, attraverso il dealer ufficiale Merbag S.p.A. gli amanti del marchio AMG hanno avuto la possibilità di testare in esclusiva le loro supercar preferite sugli oltre 5.700 metri del leggendario tracciato brianzolo. Nella hospitality lounge dell’Autodromo di Monza, Frau si è presa cura degli ospiti dell’evento con una lounge area realizzata con una selezione di prodotti esclusivi, dove è stata inoltre allestito due nuovissimi simulatori Ghepard Maranello offerto da Wave Italy per consentire agli ospiti di prova l’emozione di guida dei piloti in pista. In aggiunta alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e ai sempre entusiasmanti giri liberi in pista, i classic enthusiasts hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in 12 nuove prove speciali sull’iconico tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate ed alcune parti utilizzate in esclusiva nella recente gara del ACI Rally Monza, prova conclusiva del FIA World Rally Championship. Nel pomeriggio si è svolta la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milanoper essere poi presentate davanti alla sede storica di AC Milano in Corso Venezia, nel cuore della città. La giornata si è conclusa con l’opening ufficiale che si svolgerà negli affascinanti spazi del giardino urbano del Milano Verticale | UNA Esperienze, collocato nel distretto di Porta Nuova – Garibaldi – Corso Como. Domani, venerdì 1 aprile gli equipaggi partiranno da Piazza XXV Aprile per confrontarsi in esclusiva assoluta con una serie di avvincenti prove cronometrate che per la prima volta si terranno in un inedito contesto urbano di THE DAP – Dei Missaglia Art Park.A fare da sfondo alla prima tappa della gara lo splendido scenario naturale che si snoda nell’entroterra tra Piemonte e Liguria e che accompagnerà gli equipaggi, dopo un piacevole break ad Acqui Terme presso le Cantine Cuvage, fino allatappa intermedia di Rapallo, per poi concludersi con l’imperdibile défilé riservato alle auto partecipanti, nell’affascinante cornice della Marina di Portofino.

Sabato 2 aprile gli equipaggi si vedranno protagonisti delle ultime combattute sfide: dopo la tradizionale ripartenza da Rapallo si addentreranno nel cuore di Genova, affronteranno dopo oltre cento prove speciali (di cui sei a media) le insidiose curve del Passo del Turchino, del Passo del Faiallo, del Colle d’Oggia e del Melogno, per poi sostare per un light lunch presso la prestigiosa cornice dello Yacht Club di Marina di Loano. La gara vedrà il volgere a termine della parte sportiva a Sanremo, la celebre Città dei Fiori, con la tradizionale sfilata per poi fare ritorno nel Principato di Monaco, culla del glamour internazionale, nella cornice del prestigioso Hotel Fairmont per l’indimenticabile gala dinner e la cerimonia finale di premiazione.

Tradizione, competizione, eleganza e savoir faire: gli elementi che, in un blend perfetto, rendono dal 1906 la Coppa Milano-Sanremo un appuntamento irrinunciabile e dal fascino intramontabile per gentlemen drivers e personaggi del jet set internazionale. - (PRIMAPRESS)