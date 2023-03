Auto d’Epoca, la Coppa Milano-Sanremo 2023 si prepara alla partenza della 14ª edizione con la Liguria protagonista

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Iniziato il conto alla rovescia per la partenza della XIV Rievocazione Storica della Coppa Milano - Sanremo, in programma dal 23 al 26 marzo 2023. L’evento che coinvolgerà anche la regione Liguria, si riconferma protagonista del Campionato Italiano Grandi Eventi 2023 di ACI Sport, riservato alle gare di regolarità classica.

Augusto Sartori, assessore al Turismo e Grandi Eventi della Regione Liguria dichiara: "La rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo è arrivata già alla quattordicesima edizione e si può quindi definire una corsa automobilistica classica perché anno dopo anno attira un sempre più crescente numero di appassionati non solo di motori ma anche di semplici curiosi attratti da questi bolidi d'epoca bellissimi e affascinanti. Questa gara è anche l'occasione per valorizzare la nostra regione visto che metà della corsa si svolgerà sulle strade della Liguria. Sanremo, la Riviera di Ponente e Genova: territori costieri e dell'entroterra caratterizzati da paesaggi magnifici che sono certo conquisteranno i piloti impegnati nella competizione”. - (PRIMAPRESS)