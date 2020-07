Austria: nuovi casi virus con un focolaio in una chiesa libera di Linz. Chiuse le scuole a nord del Paese

(PRIMAPRESS) - VIENNA - L’Austria ripiomba nell’incubo coronavirus. I nuovi casi di contagio manifestatisi nel paese hanno fatto scattare la chiusura delle scuole in alcune zone dell'Alta Austria, dove ieri i positivi sono saliti a 129. I contagi attivi nel Paese sono 677. Il focolaio sarebbe una chiesa libera a Linz, frequentata da migranti. Oggi però si registra un nuovo rallentamento, + 42 casi, in Alta Austria. Il ministro della Salute Anschober si è detto preoccupato "soprattutto in vista dell'autunno". - (PRIMAPRESS)