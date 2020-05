Austria: da questa sera frontiere aperte verso Est ma non per l'Italia. Erano già aperte per Germania, Liechtenstein e Svizzera

(PRIMAPRESS) - VIENNA - Da mezzanotte di questa sera 16 maggio, l'Austria riaprirà le frontiere con Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Restano invece ancora chiuse quelle con l'Italia se non per motivi di lavoro e traffico merci. L'apertura consentirà la libera circolazione di persone e merci e migliorerà la situazione per i pendolari e per chi vive a ridosso dei confini. Due giorni fa sono state riaperte le frontiere con Germania, Liechtenstein e Svizzera. - (PRIMAPRESS)