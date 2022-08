Australia: il governo laburista del premier Anthony Albanese convoca un tavolo sulla riforma dei salari

(PRIMAPRESS) - SYDNEY - Il primo ministro australiano Anthony Albanese, tira le somme dei primi 100 giorni di governo laburista del Paese. È in un discorso a Canberra rimarca l'asset di governo che punta ad affrontare le sfide per riforme strutturali nel mondo del lavoro dal primo impiego alla pensione ma anche incentrato su nuove forme di occupazione in grado di rispondere ai nuovi mercati del lavoro. "Il contrasto alla pandemia di Covid-19 ha drenato risorse del paese ed ha evidenziato la necessità di protezione del sistema produttivo" ha detto Albanese. Il governo ospiterà questa settimana un vertice sul lavoro con un tavolo di confronto di imprese e sindacati per discutere di crescita salariale, produttività, migrazione e riforma del posto di lavoro. - (PRIMAPRESS)