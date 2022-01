Australia: Djokovic ammette gli errori nella dichiarazione di viaggio

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - Dopo il fermo convincimento del Governo di Camberra di rimandare a casa il tennista Novak Djokovic, arriva l'ammissione di un errore "non voluto" nella compilazione del foglio d'ingresso all'aeroporto di Melbourne. Nella dichiarazione di viaggio Djokovic ha ammesso sui social che al suo arrivo in Australia nel questionario relativo al Covid era stato scritto di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti mentre in realtà si era recato in Spagna dalla Serbia. Il tennista serbo, in attesa della decisione definitiva del governo australiano sul visto per partecipare agli Australian Open ,ha parlato di "errore umano e certamente non volontario"di un membro del suo staff. - (PRIMAPRESS)