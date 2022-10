Australia: centinaia di case sommerse per l’inondazione che ha colpito il Sud-Est del Paese

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Sono centinaia le abitazioni sommerse in Australia a causa delle inondazioni improvvise verificatesi nel sud-est del Paese. Migliaia le persone che hanno lasciato le loro case per mettersi al riparo. La forte ondata di maltempo ha colpito in particolare lo Stato di Victoria, il secondo più popoloso dell'Australia, dove le acque hanno costretto all'eva- cuazione del sobborgo di Maribyrnong, a Melbourne. Ancora in corso le ricognizioni per fare una prima valutazione dei danni. - (PRIMAPRESS)