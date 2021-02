Aula della Camera, Roberto Pella (FI) sottolineato il ruolo dei Comuni nel progetto di Governo Draghi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Discussione in Aula della Camera per la fiducia al Governo Draghi. Il ruolo dei comuni nell’intervento di Roberto Pella, Vicepresidente Vicario Anci: “Mettiamo al centro i comuni e le autonomie come centri di competenza strategica. Aver convocato gli enti locali - dice Pella rivolto a Draghi - è stato un grande segno di attenzione e chiediamo di proseguire in questo solco. Anche grazie alla ministra Gelmini che saprà garantire in virtù della sua competenza. I comuni sono i principali e più efficienti investitori nel comparto delle opere pubbliche realizzate. I Comuni hanno gestito risorse di finanziamenti europei di oltre 2,5 miliardi di euro”. - (PRIMAPRESS)