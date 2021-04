Oggi audizione alla Commissione Esteri di Svetlana Tzikanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si tiene oggi 29 aprile, presso la Commissione Esteri l'audizione di Svetlana Tzikanouskaya, leader dell'opposizione bielorussa per conoscere i fatti che l’hanno portata a rifugiarsi in Lituania all’indomani di forti minacce che avrebbe subito durante la sua candidatura alle elezioni nazionali del 2020 che la contrapposta al presidente Alexandr Lukashenko. Tzikanouskaya aveva dovuto scendere in campo nella disputa elettorale dopo che il marito Serghei, un popolare blogger che aveva tentato di candidarsi contro Lukashenko, era stato fermato con accuse fabbricate e rinchiuso in carcere. . - (PRIMAPRESS)