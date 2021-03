Attività Etna: resta chiuso l'aeroporto di Catania per la cenere che ha invaso la pista

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Resta ancora chiuso l'aeroporto a causa dell'eruzione dell'Etna che continua la sua intensa attività con fontane di lava che fuoriescono dal cratere sul versante Sud-Est. I trabocchi producono l'emissione di una nube di cenere alta circa 6 chilometri sul livello del mare. Spinta dal vento, la cenere è arrivata anche a Catania causando la chiusura di un settore dello spazio aereo e della pista dell'aeroporto invasa dalla cenere del vulcano. Sono in corso le operazioni di pulizia e bonifica necessarie per far ripartire l'attività dello scalo aeroportuale. - (PRIMAPRESS)