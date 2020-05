Atteso il nuovo decreto della Fase2. Le aperture di domani e dopo il 4 maggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il decreto di aprile del Presidente del Consiglio per le nuove misure per il contenimento del coronavirus e delle riapertura della cosiddetta Fase 2, era stato annunciato per questo fine settimana ma, evidentemente sono ancora necessarie delle limature per mettere d’accordo una maggioranza di interessi anche da parte delle regioni. Il premier Conte, come ormai accade spesso, non ha rinunciato a rilasciare qualche anticipazione ai media. E tra queste c’è il definitivo ritorno a scuola di settembre e aiuti economici alle famiglie che saranno previsti nel nuovo decreto.

Su quale bozza di programmazione sta lavorando il premier ed il Consiglio dei Ministri? La più verosimile, tranne ripensamenti dell’ultim’ora è quella di una riapertura per domani 27 aprile del settore automotive (comprese concessionarie e officine), della moda e della componentistica. Inoltre ci sarà la riapertura anche della cantieristica nautica come confermato dall'Associazione di filiera (Afina). Ovviamente garantendo le opportune misure di sicurezza dei dipendenti anche con la misurazione della temperatura e il controllo con i flussimetri. Il 4 maggio l’apertura spetta al settore manifatturiero e al commercio all’ingrosso oltre ai laboratori di analisi. Da questa data non occorrerà più l’autocertificazione e i sistemi di protezione come mascherina e guanti sarà richiesta solo nei luoghi pubblici e dove ci sono assembramenti di persone. Lo spostamento tra regioni non sarà consentito se non per motivazioni urgenti.

Come si viaggerà sui mezzi pubblici? Su bus, treno e metro, sarà consentito un numero limitato di passeggeri e con utilizzo di mascherina. Anche nelle piazzole e sui marciapiedi per l’attesa del treno e bus dovrà essere osservata la distanza di sicurezza.

L’11 maggio sarà la volta dei negozi al dettaglio, parrucchieri e centri estetici. Questi esercizi per evitare gli assembramenti dovranno prevedere le prenotazioni in fasce orarie e il personale dovrà indossare la mascherina ed ovviamente gli attrezzi usati dovranno essere sterilizzati. Per i negozi di abbigliamento è prevista la santificazione dei capi di abbigliamento provati e non acquistati.

Il 18 maggio il via libera è per bar e ristoranti. Non sarà facile per i locali più piccoli dover stabilire il distanziamento dei tavoli di almeno due metri che probabilmente potrebbe abbassarsi proprio per le metrature più basse ma questo significa che tra un commensale e l’altro ci saranno meno di 80 centimetri. Purtroppo non è ancora certa, invece, la data per la riapertura di cinema, teatro, discoteche e concerti. - (PRIMAPRESS)