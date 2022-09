Attentato suicida all’Ambasciata russa di Kabul. Morti due funzionari e altre 8 persone in attesta di visto

(PRIMAPRESS) - KABUL - Sono almeno 25, tra cui due funzionari della sede diplomatica, i morti per l'attentato suicida che stamane a Kabul ha preso di mira l'ambasciata russa. Lo riferisce la Tass citando l'emittente televisiva al Jazeera. L'agenzia russa, Ria Novosti, invece, ha citato fonti ospedaliere, che riportano un bilancio di "almeno 10 morti". Il kamikaze si è fatto esplodere nel momento in cui un diplomatico russo è uscito per annunciare il nome dei richiedenti il visto. - (PRIMAPRESS)