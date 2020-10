Attentato a Nizza: accoltellate ed uccise due persone davanti alla cattedrale. Arrestato l’aggressore

(PRIMAPRESS) - NIZZA - Un uomo armato con un coltello ha ucciso due persone e ne ha ferite molte altre in una chiesa nella città francese di Nizza.

L'aggressore ha agito nelle prime ore di questa mattina, è entrato nella cattedrale Notre-Dame nel centro di Nizza, in Avenue Jean-Medecin e ha decapitato un pensionato di 70 anni poi ha colpito a morte un'altra persona.

Secondo quanto riferiscono fonti di polizia citate dall'agenzia France Presse l'assalitore è stato fermato dalla polizia. Gli agenti l'hanno arrestato dopo aver fatto irruzione sparando.

Il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha confermato che il presunto colpevole è stato arrestato e ha ringraziato la polizia per la rapida risposta. "Tutto lascia supporre un attentato terroristico nella basilica di Notre-Dame", ha confermato. - (PRIMAPRESS)